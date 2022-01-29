Mardin'de aç kalan tilki kent merkezinde yiyecek aradı

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'de kent merkezine inen tilki, yiyecek ararken görüntülendi.

Kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte aç kalan bir tilki, gece ormanlık alandan merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına geldi.

Yiyecek arayan tilkinin bu çabası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtta, bir apartmanın önünde yiyecek arayan tilkinin daha sonra bölgeden ayrıldığı görülüyor.