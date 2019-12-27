Mardin'de 91 litre kaçak içki ele geçirildi
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Mardin'de 91 litre kaçak içki ele geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 91 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirdi.

27.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:12
Mardin'de 91 litre kaçak içki ele geçirildi

'de ekiplerince düzenlenen operasyonda 91 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Mardin genelinde polis ekipleri yılbaşı öncesi 'Alkol' adlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 234 adet şişe, toplam 91 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda iş yeri sahibi 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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