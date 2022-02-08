Mardin'de 9 yaşındaki Yunus'un ambulansa binme hayali gerçekleşti

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Yunus Dursun'un ambulansa binme hayali gerçek oldu.

Yunus, ambulansa binme isteğini ailesi aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) iletti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Yunus'un evine giderek, ambulansa binme hayalini gerçekleştirdi.

Küçük Yunus ekiplere, "Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim." diyerek, memnuniyetini dile getirdi.