Mardin'de 896 Kişi Kurslardan Faydalandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik merkezinden günde 3 bin civarında gencin faydalandığı belirtildi.

İngilizce, Almanca, temel kodlama ve algoritma, grafik ve tasarım, kara kalem, müzik atölyesi, okur yazar atölyesi, dış politikalar kulübü, proje döngü kulübü, Balkan okumaları, lise gönüllü programı ve YKS kursları olmak üzere 12 kurs açılırken, kurslara 2 bin 724 kişi kurslara başvuru yaptı. 896 kişi ise kurslardan faydalanmaya başladı. Konu hakkında bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Gençlerimizi önemsiyor ve onların mutlu olması hedefiyle çalışmalar yapıyoruz. Bölgemizde genç nüfusun yoğun olması hasebiyle gençlerimizi önemseyen bir yapıda çalışmaları hayata geçiriyoruz. "Gençlik Varsa Gelecek Var" diyerek genç dostu projeleri Mardin halkına hediye ediyoruz. Bu çalışmalardan birisi de 2 bin 700 metrekare kapalı alanda hizmet veren gençlik merkezimizdir. Açıldığından bu yana gençlerimizin gözdesi olan merkezimiz günde 3 bin evladımızı ağırlamaktadır. Biz merkezimizin daha fonksiyonel ve gençlere fayda sağlayan bir hale gelmesi için çaba vermekteyiz. Bu nedenle titiz çalışmalar yapıyoruz" dedi. - MARDİN