Mardin'de 85 Kiloluk Köpek Balığına Yoğun İlgi

MARDİN (İHA) – Mardin'den bir balıkçının kapıya astığı 85 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda köpek balığına vatandaşların ilgi odağı oldu.

Artuklu ilçesinde 12 yıldır balıkçılık yapan işletmeci Nusrullah Saygın, iş yerine getirdiği 85 kiloluk dev köpek balığını işyerinin kapısına asınca vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. 1,5 metre uzunluğundaki köpek balığının kansere iyi geldiğini ve siparişler nedeniyle 3 günde tükendiğini belirten Saygın, satışlardan memnun olduğunu söyledi. Yine sipariş aldıklarını ifade eden Saygın, "Dünyada kanseri olmayan tek hayvan bu. Siparişlerini aldık. Parçalamasını yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. Herkes gelip görüyor. Gerçek olduğuna inanmıyor. Herkes resmini çekiyor. Çok güzel bir duygu" dedi.

İlk defa görenler çok korktu

Asılı halde duran köpek balığını görünce korktuğunu belirten Rüya Aydın, "Dokununca değişik bir duygu oldu" dedi. İrem Arık da kurs çıkışı gezerken köpek balığını gördüğünü ifade ederek, "Çok korkunç ama çok tatlı bir balık. Kimsenin korkmasına gerek yok bence" diye konuştu. - MARDİN