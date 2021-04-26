Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı
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Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Yerel

- Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı Mardin'de hafta sonu ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hareketlilik başladı.

- Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı

MARDİN - Mardin'de hafta sonu ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hareketlilik başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle perşembe günü akşam saat 19.00'da başlayan ve bugün saat 05.00'a kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte yollara döküldü. Kentte hareketlilik başlarken, yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı
Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı
Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı
Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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