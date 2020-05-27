Mardin'de 800 yıllık tarihi camide ibadet öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı
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Mardin'de 800 yıllık tarihi camide ibadet öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 29 Mayıs cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak 2 bin 500 kişilik tarihi Ulu Cami'nin içi ve dışı temizlendi.

Mardin'de 800 yıllık tarihi camide ibadet öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı
27.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 29 Mayıs cuma gününden itibaren kademeli olarak ibadete açılacak 2 bin 500 kişilik tarihi Ulu Cami'nin içi ve dışı temizlendi.

Artukoğulları'ndan Yavlak Arslan'ın 1184'te yapımına başlattığı ve kardeşi Artuk Arslan tarafından 1204'te tamamlanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadete kapatılan tarihi Ulu Cami'de Kızıltepe Belediyesine ait 30 kişilik ekiple temizlik çalışması yapıldı.

İçi temizlenen ve dezenfekte edilen caminin avlusu köpüklü suyla yıkandı, çimleri biçildi ve yabani otlar temizlendi.

İbadete hazır hale getirilen caminin avlusunda 29 Mayıs'ta sosyal mesafe tedbirleri kapsamında maske ve seccadesini getiren bin kişi cuma namazı kılabilecek.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçe genelinde halkın temiz ve hijyenik bir ortamda huzur içinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Cami imamı Abdulğani Bilen de tarihi caminin mimari özelliklerini taşıyan dünyada 3 büyük caminin olduğunu söyledi.

Bilen, ilçede 7 kapalı caminin içinin ve dışının titizlikle temizlendiğini aktararak, şunları belirtti:

"Tarihi Ulu Cami, 2015'te başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl ibadete açıldı. Mart ayında virüs nedeniyle yeniden ibadete kapatıldı. Bu cuma günü tekrar ibadete başlanacak. Caminin içinin 2 bin 500 kişilik kapasitesi var ancak namaz cami avlusunda kılınacak. Cami avlusunda sosyal mesafe tedbirlerine uyarak 950 kişi cemaatle cuma namazı kılacak. Cuma günü yine sosyal mesafe korunarak herkes maskeli ve seccadesini getirecek, avluda namaz kılınacak. Seccade ve maskesiz kimse evinden çıkmasın. Cemaatimizi bu şekilde bekliyoruz."

"Şimdi camimiz açılıyor bizim için dünyaya bedel"

Vatandaşlardan Hacı Mehmet Sait Davutoğlu da 2 aydır camide namaz kılamamanın hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Cuma günü Allah'ın izniyle camide namaz kılabileceklerini belirten Davutoğlu, "Allah devletimizden razı olsun. Buranın açılması bizim için çok büyük bir şeref. Yıkıyorlar, temizliyor, Allah onlardan da razı olsun. Camimiz açılıyor bundan daha güzel bir şey mi var. Şimdi camimiz açılıyor bizim için dünyaya bedel." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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