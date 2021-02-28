Mardin'de 8 yıldır aranan katil zanlısı saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı
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Mardin'de 8 yıldır aranan katil zanlısı saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı

28.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:42
Mardin'de 8 yıldır aranan katil zanlısı saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 8 yıldır "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 8 yıldır "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi Kargılı mezrasındaki mağarada yaşam alanı oluşturan ve 2013'ten bu yana aranan Y.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Av tüfeği ve dürbünle yakalanan Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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