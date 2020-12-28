Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu
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Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu

28.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:50

- Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi Hüsnü Dayan'ın bahçesinde yetişen 7 kilo 750 gram ağırlığındaki turp, görenleri hayrete düşürdü.

- Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçi Hüsnü Dayan'ın bahçesinde yetişen 7 kilo 750 gram ağırlığındaki turp, görenleri hayrete düşürdü.

Kızıltepe'ye bağlı Dikmen Mahallesinde yaşayan çiftçi Hüsnü Dayan, komşusu Hasan Ertaş ile bahçelerinde soğan, sarımsak, turp ve havuç gibi sebzeler yetiştiriyor. Dayan yetiştirdiği turplardan birinin büyüklüğü karşısında hayrete düştü. Yerden çıkardığı turpu markete götüren çiftçi Dayan turpun 7 kilo 750 gram olduğunu fark etti.

Bahçesinde yetiştirdiği sebzelerin tamamen hormonsuz olduğunu belirten Dayan, "Bu turpu sadece yemek için ekmiştik, satmıyorduk. Ürün tamamen organiktir. Suladık, çapasını yaptık baya uğraştık, emek verdik. Komşum Hasan Ertaş baktı. Sabah akşam üzerine toprak attı. Büyüyünce çıkıyordu, üzerine toprak atıyorduk. Uzun süre emek verdik. Biz de tahmin etmiyorduk bu kadar büyük olabileceğini. Çıkardık, bakkala götürdük, tarttık 7 kilo 750 gram çıktı. Hiçbir hormon vermedik. Turpun büyüklüğü karşısında hayrete düştük" dedi.

Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu
Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu
Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu
Mardin'de 8 kiloluk turp ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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