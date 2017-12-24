Mardin'de 8 Joker Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe İlçesinde başkalarının yerine sınava giren 8 kişi yakalandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavına katılan öğrencilere yönelik yapılan kimlik kontrolleri sırasında, Kızıltepe İlçemizde Süleyman Demirel Ortaokulunda 1 şahıs, Kızıltepe Cumhuriyet Anadolu lisesinde ise 7 şahıs olmak üzere toplam 8 şahsın başkasının yerine sınava girmeye çalıştığı tespit edilerek görevlilerimizce şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - MARDİN