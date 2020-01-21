Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirdi.

21.01.2020 22:41 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:47
Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

'de ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Cizre-Nusaybin D-400 karayolu üzerinde Y.B. isimli şahıs yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekipler, tütün tespit ve arama köpeği Akça tarafından araç içerisinde yapılan aramalarda bandrolsüz ve hologramsız olan 8 bin 470 kaçak sigara ele geçirdi. Y.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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