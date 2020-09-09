Mardin'de 8 ayda 513 hırsızlık olayı aydınlatıldı Mardin'de son 8 ayda 513 hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi.

Mardin'de son 8 ayda 513 hırsızlık olayının aydınlatıldığı belirtildi.

Mardin Valiliğince yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü personellerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 8 ayda il merkezi ve ilçelerde mal varlığına karşı suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 777 şüpheli şahsın yakalandığı, 49 şahsın ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Mal varlığına karşı suçlarla ilgili olarak toplamda 513 olay aydınlatılmış, yapılan çalışmalarda toplam 777 şüpheli şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 49'u tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 2019 yılına göre ilimiz genelinde meydana gelen olaylarda yüzde 20 azalma olduğu, yine 2019 yılına göre suç aydınlatmada 10 oranında artış sağlanmıştır. İlimiz genelinde mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam etmekte ve tüm güvenlik tedbirleri alınmaktadır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA