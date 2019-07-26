Mardin'de 73 yaşındaki hastaya gırtlak kanseri ameliyatı yapıldı

Mardin'de 73 yaşındaki hasta gırtlak kanseri ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Mardin'de özel bir hastanede gırtlak kanseri teşhisi konulan Abdulvahap Kahraman'a cerrahi müdahalede bulunuldu.

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Erkan Kuldak, hastanın ses kısıklığı şikayeti ile hastaneye başvurduğunu ve yapılan tetikler sonucunda gırtlak kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

"Yapılan tahliller sonucunda yutak bölgesinde kitle saptayıp biyopsi aldık ve hastamıza erken evrede gırtlak kanseri teşhisi koyduk." diyen Kuldak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastamıza ses tellerini koruyarak gırtlağının bir kısmının alınması ve boyundaki lenf bezlerinin temizlenmesi gerektiğini anlattık. Kendisi bize güvendi ve ameliyatını planladığımız şekilde tamamladık. Yaklaşık 1 ay içerisinde tam iyileşmesiyle taburcu ettik."

Gırtlak kanserlerinde cerrahi başarının birçok kansere göre daha yüz güldürücü olduğunu ve uzman hekimler tarafından yapıldığında tam iyileşme sağlayabildiklerini ifade eden Kuldak, şunları kaydetti:

"Hastamız tam iyileşme haliyle taburcu oldu. Hastanemizde ağız, boğaz, tükürük bezleri, gırtlak, boyun kitleleri teşhis ve cerrahisi yapılabilmekte ve ileri merkezlerle aynı oranda başarı sağlanabilmektedir. Bu konularda gerek hastane imkanlarımız, gerek klinik tecrübemiz yeterli. Ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kilo kaybı, üst-alt solunum yollarındaki şişlikler gibi şikayetleri olan hastalarımızı vakit kaybetmeden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurmalarını önermekteyim. Erken tanı tedavi şansını etkileyen en önemli faktörlerden biri."

Hasta Kahraman da, yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğu için doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA