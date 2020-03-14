Mardin'de 73 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı yakalandı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 73 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 73 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarma ekipleri hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, cezaevinden firar ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi 13 ayrı suçtan aranan ve 73 ayrı suç kaydı bulunan F.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 aydır jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki olarak takibe alınan F.D'nin, iki gün önce İstanbul'dan gelerek Midyat ilçesindeki evinde saklandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince, eve düzenlenen operasyon sonucu yakalanan F.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA