Mardin'de 73 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi jandarmadan kaçamadı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 73 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. jandarmadan kaçamadı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 73 ayrı suçtan kaydı bulunan F.D. jandarmadan kaçamadı.



Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, cezaevinden firar ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulunan yaklaşık 4 aydır jandarma tarafından teknik ve fiziki olarak takibe alınan F.D. isimli şahsın iş bulamadığından dolayı 2 gün önce İstanbul'dan dönerek Midyat ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan F.D. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA