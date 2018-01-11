Mardin'de 70 Ekiple Çocuk ve Gençler İçin Denetim

Mardin Emniyeti çocuk ve gençleri suçlara karşı korumak için kent genelinde denetim gerçekleştirdi. 70 ekip ve 252 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde okul çevreleri, servis araçları, park ve bahçeler kontrol edildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocuk ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla denetimler yapılmıştır. 70 ekip ve 252 polis ile 10 Ocak'ta yapılan denetimlerde okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları, okul çevrelerinde okul ile ilişkisi bulunmayan şahıslar ile okul servis araçları ve sürücüleri kontrol edilmiştir. Yapılan uygulamada bin 440 Şahıs sorgulanmış, aranması olan 2 şahıs yakalanmış, 170 okul çevresi, 217 iş yeri ve 48 park-bahçe kontrol edilmiş, 2 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış, 69 araç ve 109 okul servis aracı olmak üzere toplamda 178 araç kontrol edilmiş, 2 araca 324 TL para cezası uygulanmıştır" denildi. - MARDİN