Mardin'de 67 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kilo 69 gram eroin ve 1 kilo 91 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin merkez ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda durdurulan 2 araçta dedektör köpek ile yapılan aramada, 67 kilo 69 gram eroin ve 1 kilo 91 gram toz esrar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.