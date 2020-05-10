Mardin'de 65 yaş ve üzeri parklara çıktı
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Mardin'de 65 yaş ve üzeri parklara çıktı

Mardin'de 65 yaş ve üzeri parklara çıktı
10.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:23

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar, sokağa çıkma izniyle parklara akın etti.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar, sokağa çıkma izniyle parklara akın etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların 21 Mart günü sokağa çıkmaları yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta, 65 yaş üstü ve kronik hastaların pazar günü 4 saatliğine dışarı çıkabileceğini duyurmasının ardından bugün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hareketlilik yaşandı. 50 gündür evlerinde çıkamayan vatandaşlar, saat 11.00'den sonra parklara akın etti. Polis ekipleri vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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