Mardin'de 65 yaş üstü yaşlılar sokağa çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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Mardin'de 65 yaş üstü yaşlılar sokağa çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Mardin'de 65 yaş üstü yaşlılar sokağa çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
10.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:28

- Mardin'de 65 yaş üstü yaşlılar sokağa çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izninin başladığı dakikadan itibaren dışarı çıktı.

- Mardin'de 65 yaş üstü yaşlılar sokağa çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izninin başladığı dakikadan itibaren dışarı çıktı. Banklarda oturan yaşlılar sosyal mesafeye dikkat etti. 7 haftanın ardından sokağa inen yaşlılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı. Kızıltepe'de de günlerdir evlerinden çıkmayan yaşlılar arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ayaküstü sohbet edip yürüyerek banklarda dinlendi. ATM'den para çekmek isteyen yaşlılara Kızıltepe Belediyesi Zabıta ekipleri yardım etti.

4 saatlik izin için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden 77 yaşındaki Beşir Boran, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Rabbim bu musibeti bütün Müslümanların üzerinden kaldırsın" dedi.

Meydanda yürüyüş yapan Sinan Er ise "Uzun süredir içerideyiz. Biraz hava almak ve güneş görmek için dışarı çıktık. Çok sıkıldık içeride" diye konuştu.

65 yaş üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00 itibari ile tekrar başlayacak.

Kaynak: İHA

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