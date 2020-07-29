Mardin'de 614 kök Hint keneviri ele geçirildi Mardin'in Savur ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 614 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesindeki uyuşturucu operasyonda 614 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilalan Mahallesi Afte Yaylası'nda bir şüphelinin tarlasında kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpekleriyle yaptıkları aramada 614 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan tarla sahibi Y.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA