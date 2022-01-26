61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 tırda, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

MARDİN (İHA) - Mardin'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 tırda, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçe girişinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından 2 tır durduruldu. Yapılan aramalarda, tırların içinden toplamda 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

(Kübra Nur Atik - Selman Güneş/ İHA)

61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Mardin, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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