MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

DERİK, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Beşbudak Mahallesi'ndeki bir kuyudan ses geldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 6 metre derinliğindeki kuyuda bir tilkinin mahsur kaldığını tespit etti. Merdivenle kuyuya inen bir itfaiyeci, tilkiye kuyudan çıkardı. Yemek ve su verilen tilki, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.