MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI - Haberler
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MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Derik ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DERİK, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Beşbudak Mahallesi'ndeki bir kuyudan ses geldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 6 metre derinliğindeki kuyuda bir tilkinin mahsur kaldığını tespit etti. Merdivenle kuyuya inen bir itfaiyeci, tilkiye kuyudan çıkardı. Yemek ve su verilen tilki, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.

MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

MARDİN'DE 6 METRELİK KUYUYA DÜŞEN TİLKİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Derik, Güncel, Haber

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