Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, ekili araziye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Budaklı-Yemişli mahalleri arasındaki 6 bin dönümlük alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını ekili araziye sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA