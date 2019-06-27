Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını

Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangın çıktı.

Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını

Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, ekili araziye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Budaklı-Yemişli mahalleri arasındaki 6 bin dönümlük alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını ekili araziye sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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