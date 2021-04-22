Mardin'de, 6 bin 350 sahte dolar ele geçirildi
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Mardin'de, 6 bin 350 sahte dolar ele geçirildi

Mardin'de, 6 bin 350 sahte dolar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA - Haberler | Güncel

MARDİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 6 bin 350 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 6 bin 350 dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince piyasaya sahte para sürülmesinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, bir adrese düzenledikleri operasyonda 50'lik ve 100'lük banknotlar halinde 6 bin 350 sahte dolar ele geçirdi. Ekiplerce sahte dolarlara el konulurken, operasyonun düzenlendiği adresteki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyedeki mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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