Mardin'de 55 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-30 Ocak tarihleri arasında kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı, keskin nişancı tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlamamış tank mühimmatı, 60 fişek,şarjör, 2 uçaksavar boş kovanı, 32 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: AA