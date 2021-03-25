Mardin'de 500 araçlık iki katlı yer altı otoparkı yapılacak
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Mardin'de 500 araçlık iki katlı yer altı otoparkı yapılacak

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de 500 araçlık iki katlı yer altı otoparkı yapılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki otopark sorununu ortadan kaldırmak için merkez Artuklu ilçesine 2 katlı 500 araçlık yeraltı otoparkı yapıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki otopark sorununu ortadan kaldırmak için merkez Artuklu ilçesine 2 katlı 500 araçlık yeraltı otoparkı yapıyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, bu sorunu ortadan kaldırarak trafiği rahatlatmak, şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve otopark sorununu azaltmak için çalışmalarına hız veren Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Artuklu Katlı Otopark Projesi'ni kazandırıyor.

Mardin Valiliği arkasında bulunan ve atıl durumdaki kullanılmayan 7 bin 500 metrekare alana 2 katlı 500 araçlık yeraltı otoparkı yapılacak.

Otopark üzerine ise vatandaşların dinlenebileceği, rahat nefes alabileceği ve çocukların da oynayabileceği oyun ve yeşil alanlar yapılacak. Mardin Büyükşehir Belediyesinin öz kaynakları ile yapılacak otoparkın çalışmalarına kısa zamanda başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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