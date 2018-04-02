Mardin'de 50 Yıl Sonra Bir İlk

Mardin 70.Mekanize Tugay Komutanlığı tarafından 50 yıl sonra vatandaşların girişine açılan Mardin Kalesi üzerinde "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Mardin 70. Mekanize Tugay Komutanlığınca üst düzey subayların ve eşlerinin de katıldığı "Uçurtma Şenliği" düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte Mardin Kalesi'nden 50 yıl aradan sonra ilk kez uçurtmalar havalandı. Mardin'i ve ovayı kaleden seyreden yüzlerce vatandaş uçurtmaların ve manzaranın keyfini çıkardı. Hayatlarında ilk defa Mardin Kalesine çıkan gençler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

"Vatandaşlar kalenin turizme açılmasını istiyor"

50 yıl aradan sonra kalede uçurtma şenliğinin yapılması ile ilk kez kaleye çıkan vatandaşlar, kalenin artık turizme açılmasını istedi. En etkili ağızlardan kalenin turizme açılacağı sözünün çıktığına dikkat çeken vatandaşlar, "Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan ve milletvekilleri kalenin turizme açılacağını sık aralıklarla dile getiriyor. Bir an önce açılmasını bekliyor ve istiyoruz. Kalenin eski günlere dönmesini istiyoruz" dedi.

Mardin Kalesi 50 yıl önce hava radar merkezinin kurulması ile askeri saha olarak kullanılmaya başlanmış ve halka kapanmıştı. - MARDİN