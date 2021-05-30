MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI
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MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük alanda ekili buğday yandı.

MARDİN'in Derik ilçesinde çıkan yangında 50 dönümlük alanda ekili buğday yandı.

Yangın, öğle saatlerinde kırsal Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Şeyhmus Efe'nin buğday ekili tarlasında çıkan yangını gören çevredekiler, söndürme çalışması başlatıp, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle tarladaki yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede 50 dönümlük alanda ekili buğdayın yandığı belirlendi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI
MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI
MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI
MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI
MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI
MARDİN'DE 50 DÖNÜM ALANDA EKİLİ BUĞDAY YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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