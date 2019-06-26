Mardin'de 5 yıl önceki cinayet aydınlatıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 5 yıl önce evinde ölü bulunan A.Y'nin, eşi F.Y ve onun erkek arkadaşı A.D. tarafından zehirlendiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü bulunan 27 yaşındaki A.Y'nin otopsi işlemi yapılmadan defnedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda, A.Y'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine, Mazıdağı ilçesinde defnedilen maktulün mezarı açılarak, ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, A.Y'nin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit etmesinin ardından Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.Y. ve A.D. ile bunlara yardım ettiği tespit edilen A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. ve A.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Başka bir soruşturma dosyası kapsamında arama kaydı bulunan zanlı A.Y. ise "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA