Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:02
Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekipler, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan S.K'yı Kızıltepe ilçesinin Yoldere Mahallesinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.K. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Prens Harry Meryem Uzerli Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Metin Oktay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 11:06:09. #1.14#
title