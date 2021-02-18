Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
18.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:02
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan S.K'yı Kızıltepe ilçesinin Yoldere Mahallesinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.K. cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar