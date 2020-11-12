5 motosiklet hırsızı yakalandı
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5 motosiklet hırsızı yakalandı

12.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:31

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, farklı tarihlerde 17 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, farklı tarihlerde 17 motosiklet çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, farklı tarihlerde gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları nedeniyle, şüphelilerin tespiti ve çalınan motosikletlerin bulunması amacıyla yaklaşık 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntülerde zanlıları tespit eden ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ve Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda, M.Ü, N.S, K.D, O.Ö. ve Ş.İ'yi yakaladı.

Zanlıların Nusaybin'de 9, farklı il ve ilçelerde de 8 olmak üzere 17 motosiklet çaldıkları belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerden sonra şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

5 motosiklet hırsızı yakalandı
5 motosiklet hırsızı yakalandı
5 motosiklet hırsızı yakalandı
5 motosiklet hırsızı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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