Mardin'de 5 Kişin Öldürülmesi ile Başlayan Kan Davası Barışla Sonuçlandı

Mardin'de 5 kişin öldürülmesi ile başlayan kan davası barışla sonuçlandıMardin'de 5 kişin öldürülmesi ile başlayan kan davası barışla sonuçlandı

Mardin'in Mazıdağı ve Derik İlçesi'ne bağlı iki köy sakinleri arasında hayvan otlatması nedeniyle çıkan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan kan davası, binlerce kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi. Barış yemeğinde taraflar Kuran ı Kerim'in altında geçip barış yemini ederken, bir de barış güvercinleri uçurttular.

Mazıdağı ilçesi Balpınar Köyü oturan Kaya ile Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında oturan Özyılmaz aileleri arasında 19 Nisan 2015 tarihinde hayvan otlatma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş ve 5 kişinin yaşamını yitirmesinden sonra aileler arasında kan davası başlamıştı. 3 yıldır süren kan davası üzerine Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) ve Metina aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli'nin yoğun girişimiyle aileler kan davasına son vermeye ikna edildi ve barış yemeği verilmesi kararlaştırıldı.

1 TON AĞIRLIĞINDA 3 ADET DANA KESİLDİ

Mazıdağı ilçesinin Balpınar mezrasında verilen barış yemeği için köy meydanında 12 büyük çadır kuruldu. Binlerce kişinin katıldığı barış yemeğinde, taraflar Kuran ı Kerim'in altından geçerek barış yemini edip kan davasına son verdiklerini beyan ettiler. Barış güvercinlerinin uçurtulduğu ve çocukların üzerinde Barış yazılı tişörtleri giydiği barış yemeğinde, konuklar için hazırlanan yemekte 3.5 ton et kullanıldı.Barış yemeği, davetlilere verilen yemek ile sona erdi.