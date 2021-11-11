Mardin'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi

MARDİN (İHA) - Diyarbakır'dan Mardin'e araçla uyuşturucu madde sevkinin yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, araç ile uyuşturucu madde sevkinin yapılacağına dair alınan duyum neticesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı önünde şüpheli araca dur ihtarında bulunuldu. Dur ihtarına uymayarak kaçan araç içerisinden yol kenarına 2 poşet atıldığı tespit edilerek, şüpheli araç 1 kilometre sonra yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin araziye kaçtığının görülmesi üzerine, arazide yapılan takip sonucu, şüpheli F.D. ve A.Y.'nin yakalandığı öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

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