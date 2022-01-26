Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
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Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınan 10 hırsızlık şüphelisinde 5'i tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınan 10 hırsızlık şüphelisinde 5'i tutuklandı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ev ve iş yerlerinden gıda ve hazır giyim malzemesi ile motosiklet çalan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirleyip, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 zanlı emniyette iken diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hırsızlık, Hisarcık, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Haber

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