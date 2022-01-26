Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde gözaltına alınan 10 hırsızlık şüphelisinde 5'i tutuklandı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ev ve iş yerlerinden gıda ve hazır giyim malzemesi ile motosiklet çalan hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini belirleyip, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 zanlı emniyette iken diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN