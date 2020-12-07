Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

07.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:22
Mardin'de 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Mardin'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Mardin'de bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, bir evden yaklaşık 160 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşya hırsızlığına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çevredeki 168 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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