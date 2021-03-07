Mardin'de 5 Dilde "Love Erdoğan" görseli
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Mardin'de 5 Dilde "Love Erdoğan" görseli

07.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:50
Mardin'de 5 Dilde

Mardin'in Midyat ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara"Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara"Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Mardin'in Midyat ilçesinden tepki geldi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in talimatıyla, "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki LED ekranlarda Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice ve İngilizce olmak üzere 5 dilde "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

LED reklam panolarında yer alan "Love Erdoğan" görselleri Midyatlıların beğenisini topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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