Mardin'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mardin'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'de gerçekleştirilen yol kontrollerinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

18.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:54
Mardin'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

'de gerçekleştirilen yol kontrollerinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi İpekyolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta, arama yapıldı. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan H.M. ile S.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, kaçak sigaralara ise el konuldu. - MARDİN

Kaynak: İHA
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