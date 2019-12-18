Mardin'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

18.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:22

Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesinin Çukuryurt Mahallesindeki İpekyolu üzerinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada koltuk arkasına gizlenmiş 5 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA