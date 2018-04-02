Mardin'de 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin’de polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de 5 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir araçta 5 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Sigaralara el konulurken, araçtaki 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN

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