Mardin'de 47 üretici kadına ipek böceği kozaları dağıtıldı

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarım Müdürlükleri ve Kozabirlik işbirliğinde yürütülen İpek Böcekçiliği Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtıldı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tarım Müdürlükleri ve Kozabirlik işbirliğinde yürütülen İpek Böcekçiliği Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtıldı.

Proje kapsamında Artuklu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Ömerli, Yeşilli, Dargeçit ve Savur ilçesinde ipek böcekçiliği eğitimini başarıyla tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtımı yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, proje ile kırsal mahallelerde yaşayan ailelerin ekonomik ve sosyal alanlarda desteklenmelerinin amaçlandığını söyledi.

Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen üretici kadınlara desteğin devam edeceğini belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve girişimciler için farkındalığın arttırılması en büyük amacımız. Dağıtılan ipek kozaları üretim yapacak ailelere gelir kaynağı sağlamanın yanında ülke ekonomimize artı değer sağlayacaktır. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız projenin yaygın olarak sürdürülebilmesi için paydaş kurumlarla proje sürecini yakından takip ediyor. 47 kadın üreticimizle başlattığımız bu projede üretici kadın sayısını artırmak için çalışmalarımız sürecektir."

Kaynak: AA