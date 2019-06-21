Mardin'de 47 kaçak trafo ele geçirildi

Mardin'de 3 günde 5 ilçede yapılan denetimlerde 47 kaçak trafo ele geçirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (DEDAŞ) yapılan açıklamada, tarımsal sulama sezonuyla artan çalışmalarla kayıt dışı tüketimi engellemek için 3 gündür başlatılan saha denetimleri sonucu tespit edilen 47 kaçak elektrik trafosuna el konulduğu bildirildi.

El konulan trafoların 2 bin 500 haneye yetecek güçte ve yılda yaklaşık 10 milyon lira tutarında olduğu ifade edilen açıklamada, müşterilere sürekli ve kesintisiz enerji verebilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatlarına uygun yatırımlarına devam eden DEDAŞ'ın kayıt dışı tüketim ile mücadelesine ara vermeksizin devam ettiği belirtildi.

Mardin İl Müdürlüğü tarafından teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra sahada gerçekleştirilen kontrollerde son 3 günde merkez Artuklu ilçesinde 1, Derik'te 9, Kızıltepe'de 33, Nusaybin'de 1 ve Mazıdağı'nda ise 3 olmak üzere toplam 47 kaçak elektrik trafosu tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçak elektrik kullanımına karşı alınan tedbirler artırılarak sürdürülecek. Kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji almalarının önünde engel teşkil eden kimseye müsamaha göstermeyeceğiz. Kaçakla mücadele konusunda şirket olarak son derece kararlıyız."

Kaynak: AA