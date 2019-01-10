Mardin'de 47 İş Makinesiyle Karla Mücadele

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince 47 iş makinesi ve 150 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları yoğun çalışmalar sonucu açan belediyenin karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamasını önlüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri merkez ve 10 ilçede 4 bin 700 kilometrelik yol ağında 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalarla mahalle ve mezra yollarını açık tutuyor.

47 iş makinesi ve 150 personelle karla mücadele çalışması yürüten belediye, hasta kurtarma operasyonlarında da sağlık ekiplerinin yardımına koşarak vatandaşların hastaneye ulaştırılmasına katkı sağlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaman, "Şu anda ana anterlerde sıkıntımız yok. 10 ilçemize araç takviyesi yaptık. Karla mücadele çalışmasında 47 araç ve artırdığımız ekip sayımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Yaman, "Şu ana kadar ciddi anlamda bir sorun yaşanmadı. Sürücülerimizin, hem kendi can güvenlikleri hem de vatandaşların can güvenliği için kar lastiği kullanmaları gerekiyor. Hem zincir hem de takozun araçlarında bulunması gerekiyor. Trafik kurallarına uysunlar. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA