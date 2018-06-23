Mardin'de 454 Bin Seçmen Oy Kullanacak

24 Haziran Pazar günü Mardin'de yapılacak genel seçimlerde bin 634 sandıkta 454 bin seçmen oy kullanacak. Vatandaşın güvenle oy kullanması için yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi seçimde görev başında olacak.

Mardin'de tüm partilerin katılım sağladığı seçimde bin 634 sandıkta 454 bin seçmen oy kullanmak için sadık başına gidecek. Seçim güvenliği için Mardin valiliği tüm tedbirleri alırken il merkezinde 2 bin 380, il genelinde 4 bin 555 polis ve kırsalda yaklaşık 5 bin asker vatandaşın güvenle oy kullanması için görev başında olacak. Mardin nüfusunun en yoğun olduğu Kızıltepe'de 477 sandıkta 141 bin 228 oy kullanılacak. Mardin'de en az seçmen sayısı olan Yeşilli ilçesinde ise kurulacak olan 33 sandıkta, 8 bin 444 seçmenin oy kullanacağı öğrenildi. Mardin'in merkez ilçesi Artuklu'da 329 sandıkta 100 bin 453 seçmen, Nusaybin'de 196 sandıkta 60 bin 788 seçmen, Midyat'ta 226 sandıkta 65 bin 389 seçmen, Derik'te 131 sandıkta 34 bin 218 seçmen, Mazıdağı'nda 81 sandıkta 19 bin 854, Savur'da 66 sandıkta 15 bin 844 seçmen, Dargeçit'te 59 sandıkta 15 bin 690, Ömerli'de 49 sandıkta 8 bin 637 seçmen ve Yeşilli'de ise 33 sandıkta 8 bin 444 seçmenin oy kullanacak. - MARDİN