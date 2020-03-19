Mardin'de 452 şişe kaçak kolonya ele geçirildi
MARDİN'de, belediye ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirildi.
19.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:37
MARDİN'de, belediye ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirildi.
Artuklu Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı işletmelerin haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma kapsamında bir iş yerine denetim yaptı. Denetimde gümrük kaçağı 452 şişe kolonya ele geçirdi. Kolonyalara el konulurken, iş yeri sahibi hakkında inceleme başlatıldı.
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Kaynak: DHA