Mardin'de 444 Polisle "Huzur Uygulaması 9" Gerçekleşti

" Türkiye Güven Huzur Uygulaması 9" kapsamında Mardin genelinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Umuma açık alanlar ve sabit yol uygulaması olmak üzere Mardin ve ilçelerinde 444 polis, 38 ekip, 19 ayrı uygulama noktası ve 4 arama köpeği ile uygulamayı gerçekleştirdi. Uygulamayı Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar koordine etti.



Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla ve Uyuşturucu ile Mücadele ekipleri, terörle mücadele ekipleri ve çok sayıda polisin katıldığı operasyon ile Mardin'de uygulama gerçekleştirildi. Şüpheli araçların metruk binaların parkların ve çok sayıda yerin denetlendiği uygulamaya arama köpekleri de destek verdi.



Emniyetten yapılan yazılı açıklama gerçekleştirilen uygulamada 444 polisin görev aldığı belirtilerek Mardin'in tüm ilçelerinde sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlerin denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.



145 umuma açık alana denetim



Mardin ve ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamada umuma açık alanların denetiminde, 38 ekip ve 236 personelimizin katılımı ile 2 bin 686 kişinin sorgusunun yapıldığı belirtilen açıklamada: "Arandığı tespit edilen 3 şahıs yakalanmış, 4 şahsa adli-idari işlem yapılmıştır. 145 umuma açık alan kontrol edilmiş 3 iş yerine ruhsatsız olduğundan idari işlem yapılmış, 1 şahsa idari işlem uygulanmış ve 27 araç kontrol edildiği bildirildi.



12 araca 9 bin 88 TL ceza



Öte yandan 19 ayrı noktada 45 ekip, 208 personel ve 4 arama köpeğinin katıldığı sabit yol uygulamasında bin 495 kişi sorgulandığı belirtildi. Uygulama kapsamında araması olan 3 kişi yakalanmış ve adli-idari işlem yapıldığı belirtilerek 530 araç kontrol edilmiş, 12 araca 9 bin 88 TL para ceza uygulanmış ve 1 araç ise trafikten men edilmiştir" denildi. - MARDİN