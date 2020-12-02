Mardin'de 434 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin'de 434 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı

02.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:01
Mardin'de 434 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mardin Temsilciliği, kasım ayı içerisinde 434 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mardin Temsilciliği, kasım ayı içerisinde 434 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu.

Mardin Umut Kervanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hadi Çakar, yeni tip koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdıklarını söyledi.

59 bin 550 lira değerindeki ayni ve nakdi yardımı 434 aileye ulaştırdıklarını kaydeden Çakar, şöyle konuştu:

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Hayvanat bahçesine baskın yapan polis, gördüğü manzara karşısında yıkıldı
Hayvanat bahçesine baskın yapan polis, gördüğü manzara karşısında yıkıldı

"Kasım ayında hayırsever kardeşlerimizin bize ulaştırdıkları bağışları Mardin Umut Evi Projesi çerçevesinde 274 aileye 51 bin lira değerinde giyim paketi ulaştırıldı. 34 aileye 850 lira değerinde ekmek paketi, 25 aileye bin 350 lira değerinde ayakkabı yardımı yapıldı. Ayrıca hayırseverlerimizin bağışlarıyla Afrika'da 100 kişiye bin 500 lira değerinde sıcak yemek verildi. Yine 4 bin 850 değerinde Bangladeş'te su kuyusu için açıldı. Rabbim katkısı olan hayırseverlerimizden ve faaliyetlerin mutfağında ter döken üye ve gönüllülerimizden razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

İlgili Haberler

KIRKLARELİ - 'Sevgi Mutfağı'nda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
KIRKLARELİ - "Sevgi Mutfağı"nda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Nevşehir'de ihtiyaç sahibi kadınlara kira yardımı
Nevşehir'de ihtiyaç sahibi kadınlara kira yardımı
Sincan Belediyesi hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında köprü oldu
Sincan Belediyesi hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında köprü oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Bülent Ersoy Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de 434 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 11:06:07. #1.15#
title