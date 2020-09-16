Mardin'de 420 kilogram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de 420 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 420 kilogram eroin ele geçirildi.

Mardin'de 420 kilogram eroin ele geçirildi
16.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:21

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 420 kilogram eroin ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 15 Eylülde narkotik dedektör köpeği Nilly'in de katılımıyla bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada 420 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütünün finans kaynaklarından olan olayların engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Barış Falay Şeyma Subaşı Metin Özülkü
Spor Jose Sosa Metin Oktay Mbaye Diagne Eddie Newton Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Meriç Halil Sezai Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de 420 kilogram eroin ele geçirildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 18:24:58. #1.15#
title