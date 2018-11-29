Mardin'de 40 Kadına Arı Kovanları Teslim Edildi

Mardin'de Şükraan Derneği tarafından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) desteğiyle hayata geçirilen Arıcılık ve Bal Üretimi Projesi çerçevesinde 15'i Suriyeli 40 kadına arı kovanları teslim edildi.

Mardin'de Şükraan Derneği tarafından FAO desteğiyle hayata geçirilen Arıcılık ve Bal Üretimi Projesi çerçevesinde arı kovanı dağıtım töreni düzenlendi. Derik Prof. Dr. Aydın Ayaydın Caddesi'nde bulunan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Parkı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Şirin İmrak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu, Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi Yöneticisi Semra Karaboğa Taşkıran, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ferhat Bilge katıldı. Kaymakam Kafkas, kadın yetiştiricilere başarılar dileyerek, "Bugün bizim de çok mutlu olduğumuz bir gün. Güzel bir projenin içerisindeyiz. Derik Kaymakamlığı ve belediye olarak, il, ilçe tarım ve derneklerimizin desteğiyle güzel bir projeye imza attık. 40 kadınımızı meslek edindirme çabası içerisinde olduk. En büyük temennimiz, dileğimiz kursiyerlerimizin öğrenmiş oldukları bilgileri, günlük hayata da aktive ederek, bu işi devam etmeleri ve bu işin kalıcılığını sağlamalarıdır. Bu projenin en önemli unsuru olup, kalıcılık çok önemli. Biz devlet olarak, arkadaşlarımızın katkılarıyla eğitimlerimizi verdik. İyi kötü arıcılık yapabileceklere kovanları verilecek, artık size kalacak bir şey inşallah sizler de başarılı olursunuz" dedi.

Arı nüfusunun artırılmasını hedefleyen proje Avrupa Birliği Göç İdaresi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Derik Kaymakamlığı ile ortak yürütülüyor. Bölgede entegrasyonun sağlanması, kültürel bilgi ve beceriye dayalı yeteneklerin eğitilerek ekonomiye dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen projenin bir sonraki aşamasında arıların sağlıklı bal üretimi için yerel pamuk tohumları ekilerek kovanlar bu bölgelere yerleştirilecek. Mardinli Şef Ebru Baybara Demir'in kurucusu olduğu Şükraan Ekonomik ve Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği tarafından hayata geçirdiği Arıcılık ve Bal Üretimi Projesi'nde 15'i Suriyeli 40 kadına eylül ayında başlayan eğitimlerini sahada devam ettirebilmeleri için arı kovanları teslim edildi. Mardin'de 2006 yılından bu yana kullanılan ticari ve tektip pamuk tohumlarından dolayı arıları besleyen nektarların azalmasıyla ortaya çıkan projede, yerel pamuk tohumlarıyla arıların sağlıklı beslenmesi ve arı nüfusunun artması hedefleniyor. - MARDİN