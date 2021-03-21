Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

21.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:22
Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve satmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari S.A.'nın, Mazıdağı ilçesi Karaalanı Mahallesi'nde bulunan arkadaşını ziyaret geleceğinin tespit edilmesi üzerine Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A.'nın jandarma tarafından cezaevine teslim edildiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Tbmm
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 20:23:47. #1.14#
title