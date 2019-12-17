Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)

17.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:16

TURUNCU LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA