Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TURUNCU LİSTEDEİçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı.

17.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:16
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TURUNCU LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı, 'in ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin yeni açıklama yaptı. Açıklamada, "4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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